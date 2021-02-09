الفتح: سننزل للانتخابات كأكبر قوة سياسية جامعة للمكونات العراقية

اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الثلاثاء , ان تحالفه سينزل للانتخابات ككتلة واحدة لاغيا مسميات مكوناته وبنظام داخلي واحد يحكم الجميع وسيكون اكبر كتلة سياسية منافسة في الانتخابات المقبلة , مشيرا الى ان الفتح سيضم قوى شيعية وسنية وشبك وكرد ومسيحيين وبهيئتين سياسية وعامة

وقال البلداوي في تصريح صحفي, ان ” تحالف الفتح القوة السياسية الأكثر تماسكا منذ تاسيسه بعد الانتخابات السابقة لليوم عن بقية المسميات الأخرى ” ,

مبينا ان ” القوى السياسية المنظوية تحت لواء الفتح قررت الانصهار في كتلة واحدة بعيدة عن مسمياتها السابقة وتحت نظام داخلي واحد وستنزل للانتخابات المقبلة كأكبر قوة سياسية عراقية ” .

وأضاف ان ” الفتح سيؤسس هياة سياسية عليا وهياة عامة متخليا عن اسم التحالف بل كتلة سياسية واحدة تحكم بنظام داخلي واحد يسري على الجميع دون استقواء طرف على الاخر مهما كانت حجومه التنظيمية”.

وأوضح البلداوي، أن “القوى التي ستمثل الفتح تتكون من بدر وصادقون وسند وعطاء والمجلس الأعلى وقوى سنية وكردية ومسحيين وشبك والباب مازالت مفتوحة لمن يرغب بالانظام شرط تخليه عن صفته السياسية والعرقية والطائفية والالتزام انظامه الداخلي العابر لكل التوجهات”.