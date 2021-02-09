حزب بارزاني يتهم السليمانية بمحاولة “تفتيت” إقليم كردستان

اتهم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني إدريس شعبان، الثلاثاء، مطالب شخصيات سياسية في السليمانية بالتعامل بشكل منفصل مع الحكومة الاتحادية، بانها محاولة لـ “تفتيت” إقليم كردستان.

وقال شعبان في حديث صحفي إن “أكثر من 70 من الإيرادات في الإقليم، هي من محافظات أربيل ودهوك، ورغم ذلك فأن توزيع المشاريع يتم بصورة عادلة بين المحافظات وفقا للنسبة السكانية لكل محافظة”.

وأضاف أن “الحديث الذي يجري، هو بتأثير ودعم لقوى سياسية، من أجل تفتيت كيان الإقليم، ومطلب غير منطقي، ويتعارض مع الدستور، الذي حفظ للإقليم وضع خاص في التعامل مع الحكومة الاتحادية”.

وكان أعضاء في مجلس محافظة السليمانية قدد هددوا بالتعامل المباشر مع بغداد، في حال لم تتوصل حكومة الإقليم لاتفاق بشأن حصتها من الموازنة.