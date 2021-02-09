النائب احمد الكناني : سناتي بصالح للبرلمان ونحاسبه على عدم احترام الدستور

اكد النائب عن تحالف الفتح، احمد علي الكناني، الثلاثاء ، على اهمية محاسبة رئيس الجمهورية على كل مخالفة ابداها تجاه الدستور العراقي.

وقال الكناني في حديث صحفي انه” ندعو القوى السياسية العراقية كافة بمختلف اطيافها وتشكيلاتها الى ترك الخلافات جانبا وتوحيد الصوت لمحاسبة رئيس الجمهورية على مخالفاته للدستور بشأن تجاهله المصادقة على احكام الاعدام التي بلغت اكثر من 7 الاف حكما لم ينفذ منها واحدا لغاية الان”.

واضاف، انه” تم تنفيذ ولغاية اليوم فقط 300 حكم بينما المتهمين في اراقة الدماء العراقية من المواطنين والقوات الامنية والحشد الشعبي ينعمون بالسجون”.

وبين، هذه” لا تعتبر المرة الاولى التي يخالف فيها رئيس الجمهورية الدستور العراقي”.

ونوه الى ان” هنالك خطوات نيابية جادة سنعلن عنها في القريب العاجل بشأن استضافة رئيس الجمهورية في البرلمان ومساءلته عن اسباب رفضه المصادقة على الاحكام”.