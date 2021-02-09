القبض على 10 مطلوبين بحوزتهم مواد مخدرة في ديالى

اعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على (10) متهمين بتعاطي وترويج المخدرات وضبط بحوزتهم ادوات للتعاطي في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ان "قوة مشتركة من اقسام مديرية شرطة ديالى بالتنسيق مع قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من القاء القبض على (١٠) متهمين بتعاطي وترويج المخدرات وضبط بحوزتهم ادوات للتعاطي وانواع مختلفة من المواد المخدرة".

وبينت القيادة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".