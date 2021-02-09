بغداد وطهران تبحثان تبادل المعلومات بشأن اغتيال الشهيد سليماني رضوان الله تعالى عليه

أعلن رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي فائق الزيدان، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم مع ايران لمكافحة الفساد.

وقال الزيدان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الايراني: "بحثنا مع الجانب الايراني تبادل المعلومات بشأن مقتل سليماني".

ومن جابنه، أعرب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات القضائية والقانونية مع العراق".

واضاف: "ناقشنا موضوع تنقل الزائرين ومكافحة الفساد"، مضيفا أن "العراق وإيران وقعا مذكرة تفاهم لمكافحة الفساد".

ولفت إلى "تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مشاكل الاحوال الشخصية بين البلدين".

ووقع رئيسا الادعاء العام العراقي والإيراني على مذكرة تفاهم للتعاون القضائي، فيما وقع وزير العدل العراقي ورئيس مؤسسة التفتيش العامة الإيرانية على مذكرة تفاهم في مجالات التفتيش والرقابة، اما مذكرة التفاهم الثالثة فكانت بشأن السجناء لدى البلدين، ووقعها من الجانب الإيراني رئيس مؤسسة السجون.

واستشهد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، بضربة جوية أميركية غادرة جبانة قرب مطار بغداد الدولي، مطلع كانون الثاني من العام الماضي.