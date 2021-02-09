القبض على احد المتهمين بترويج العملة المزيفة في الموصل

اعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على احد المتهمين بترويج العملة المزيفة في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان ان "مديرية شرطة زمار التابعة لقيادة شرطة نينوى وبعد ورود معلومات مؤكدة، تمكنت من القاء القبض على احد المتهمين المدعو (خ ا خ ا) اثناء محاولته ترويج وصرف عملة مزورة في احد محلات الصيرفة وضبط بحوزته مبلغ مالي مزور بمقدار (٢،٥١٠ الفان وخمسمائة وعشرة دولار امريكي)"

واضاف البيان انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ( ٢٨٩ ق ع)، حيث القي القبض عليه في مركز ناحية (زمار) شمال غرب مدينة الموصل".