القبض على داعشي امريكي في السليمانية

اعتقلت قوات الآسايش في ناحية بيرمكرون، ارهابيا يتنتمي لصفوف تنظيم داعش الاجرامي يحمل الجنسية الأمريكية.

وبحسب المعلومات فان الداعشي ويلقب بـ {ابو لادن} ويشغل منصب ما يسمى بـ{أمير}، تم اعتقاله من قبل من قوات اسايش السليمانية في ناحية بيرمكرون التابعة لقضاء دوكان ضمن محافظة السليمانية، خلال الايام المنصرمة.

وتشير المعلومات الى ان الارهابي تم اعتقاله من قبل قوات الاسايش يوم الجمعة الفائتة الموافق 2021/2/5، واسمه {و.خ.ج} ويلقب بـ {ابو لادن}.