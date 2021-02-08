الشرطة الاتحادية تعثر على كدس سلاح في كركوك

عثرت قوات الشرطة الاتحادية ، اليوم الاثنين ، على عدد من العبوات الناسفة وصاروخ نمساوي بقضاء الحويجة في محافظة كركوك.

وذكر بيان لقيادة قوات الشرطة الاتحادية ان "قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية تنفذ عملية امنية بالتنسيق مع الجهد الاستخباري لتفتيش قريتي المنصورية والسدة بقضاء الحويجة في كركوك تم خلالها العثور على عبوة ناسفة سعة 10 لترات عدد 4".

واوضح ان "القوة عثرت على عبوة ناسفة عبارة عن مقذوف حربي صاروخ نمساوي عدد 2 ، عبوة ناسفه اسطوانية عدد 1 ، وسيلة تفجير مسطرة عدد 2 ، تم اتلافها من قبل كتيبة هندسة الفرقة".