نائب عن بدر يحذر من محاولات خارجية تهدف لتعطيل الانتخابات

حذر النائب عن كتلة بدر مهدي تقي امرلي، الاثنين ، من دخول البلاد في فوضى عارمة بسبب محاولات خارجية تهدف لتعطيل الانتخابات القادمة.

وقال آمرلي في تصريح صحفي، إن “كتلة بدر من أشد الرافضين لتأجيل الانتخابات المقبلة تحت أي ذريعة”، مبينا أن “هناك محاولات خارجية تهدف لعرقلة المسار الديمقراطي في العراق عبر تعطيل الانتخابات”.

وأضاف، أن تعطيل الانتخابات يتسبب في حصول فوضى عارمة سيضع البلاد أمام خيارات صعبة”، لافتا إلى أن كتلته “لن تسمح لأي شكل من الأشكال تعطيل أو تأجيل الانتخابات مرة أخرى”.

وكان النائب المستقل باسم خزعل خشان أكد في تصريح سابق، أن الانتخابات لن تجر بالموعد الجديد المحدد لها من قبل الحكومة ، لافتا إلى أن هناك اتفاق على التأجيل إلى موعد آخر خاصة أن جميع الأسباب جاهزة.