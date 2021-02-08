الاقتصاد النيابية: الموازنة تنتظر الاتفاق السياسي وغير ممكن تمريرها مهنيا

اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت , الاثنين , ان مشروع قانون الموازنة ينتظرالاتفاق السياسي , مشيرة ان الموازنة قد تم تغييرها بنسبة 80% عما كانت عليه .

وقالت جودت في تصريح صحفي ان ” العراق قد خالف جميع الدول في اعداد موازناته السنوية لكونها لاتخضع لمعايير المهنية وانما تخضع للاتفاق السياسي ولذلك فان موازنة العام الحالي تنتظر اتفاق سياسي أخير لتمريرها وانها من غير الممكن ان تمرر مهنيا ” .

وأضافت ان ” وصول وفد الإقليم الى بغداد يمثل المطاف الأخيرللحوارمع القوى السياسية لغرض التوافق السياسي لاامرار مشروع قانون الموازنة ” .

واضحت جودت انه ” بدون إقرار قوانيين الاستثمار والنفط والغاز والتعداد العام وحل مشكلة المناطق المشتركة بين الإقليم والمركز لن تستيع الحكومة والبرلمان من إقرار الموازنات السنوية بشكل مهني وستبقى ذات المشاكل في كل عام ”