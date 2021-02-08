عضو سابق لمجلس المفوضية : اشراف الامم المتحدة على الانتخابات انتهاك للدستور والسيادة

عد عضو مجلس المفوضية السابق صفاء الموسوي، الاثنين، اشراف مجلس الامن على الانتخابات المقبلة انتهاك للسيادة، مبينا ان الامم المتحدة لها حق المراقبة وليس الاشراف.

وقال الموسوي في تصريح صحفي ان “الانتخابات التشريعية هي شان عراقي داخلي، ودستوريا الاشراف عليها عراقي فقط”.

واضاف انه “بالامكان للمنظمات الاممية المشاركة في الرقابة على الانتخابات الا ان الاشراف خرق للسيادة والدستور العراقي”،

مبينا ان “القانون الدولي اتاح للامم المتحدة الاشراف اذا كان هناك تهديد للسلم الدولي وانتخابات العراق خالية من اي تهديد دولي”.

واوضح الموسوي ان “الحكومة مطالبة بالحفاظ على سيادة البلد ومنع اي اشراف اممي على الانتخابات”