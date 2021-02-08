الفتح: الصراعات على المغانم وصلت لوظيفة عامل الخدمة

بين تحالف الفتح، الاثنين، ان الصراعات السياسية على المغانم وصلت الى وظيفة عامل الخدمة ، لافتا الى ان الحلول بيد الزعامات وإمكاناها الاصلاح.

وقال النائب عن الفتح احمد الكناني في حديث صحفي ان “الوضع الاقتصادي المنهار لبعض المواطنين لا يوجد في اضعف الدول الافريقية فضلا عن المحافظات”.

واضاف ان “ما وصلت اليه البلاد تتحمله الكتل كافة ولا تستطيع اي كتلة او حزب بالناي عن نفسها عما يجري”، شيرا الى ان “الصراع على المغانم والمحاصصة وصل الى عامل الخدمة”.

واوضح الكناني ان “المواطن فقد الثقة التامة بالعملية السياسية والامر تتحمله الزعامات السياسية”، مبينا انها “قادرة على اصلاح الوضع بالتخلي عن المغانم والصراعات وتوحيد المواقف”