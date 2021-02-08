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المالية النيابية: الموازنة ستعرض على قادة الكتل السياسية قبل التصويت


أكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، الاثنين، أن موازنة 2021 ستعرض على قادة الكتل السياسية والرئاسات الثلاث قبل التصويت عليها.

وقال الشبكي في تصريح صحفي إن “التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 سيكون خلال الأسبوع المقبل”، مضيفا أن “الموازنة سيتم عرضها على قادة الكتل والرئاسات الثلاث قبل إدراجها للتصويت داخل قبة البرلمان “.

وأشار إلى أن “المالية النيابية لا تريد عرض الموازنة للتصويت دون حصول توافق سياسي”، لافتا إلى أن “اللجنة ستنهي أعمالها نهاية الأسبوع الحالي على أن تعرض الموازنة الاسبوع المقبل”.

وكانت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الحكومة تسلمت الصيغة النهائية لمشروع قانون الموازنة، مرجحة موافقة الحكومة عليها وعرضها للتصويت نهاية الأسبوع الجاري

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المالية النيابية: الموازنة ستعرض على قادة الكتل السياسية قبل التصويت
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