الصحة تلوح بإجراءات صارمة بعد تزايد اصابات كورونا

حذرت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاثنين، من استمرار ارتفاع معدل الاصابات بفايروس كورونا نتيجة تهاون المواطنين بتطبيق اجراءات الوقاية.

وذكرت الوزارة في بيان، انه "رغم التحذيرات المتتالية الا ان هناك مازال تهاون كبير للمواطنين بالإجراءات الوقائية التي انعكست وبشكل سلبي على المنحنى الوبائي وزيادة في عدد الاصابات للأسف الاصابات مازالت في حالة تزايد وان استمر هذا الصعود سيؤدي الى اتخاذ قرارات اكثر شدة وصرامة عن التي تسبقها".

واضاف البيان، "لا بد من المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الجسدي ومنع التجمعات بكافة اشكالها للحد من اعداد الاصابات، يذكر ان معدل الاصابات بفايروس كورونا بدأ بالتصاعد مؤخرا نتيجة عدم التزام المواطنين بشروط واجراءات الوقاية ضد المرض".