نائب كردي: جميع قنوات التفاهم اغلقت مع بغداد والموازنة قد تمرر بالأغلبية

وصف النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم همزة، الاثنين، المفاوضات مع بغداد بان الموازنة بالمعقدة وغير القابلة للحل، مبينا ان الموازنة قد تمرر بالأغلبية النيابية.

وقال همزة في تصريح صحفي ان ” الموازنة ستمرر بالأغلبية السياسية اذا ما بقيت الامور عليها وبسبب اصرار القوى في بغداد على تسليم كافة النفط المصدر”.

واضاف همزة ان ” المفاوضات مع بغداد بشان تحديد نسبة الاقليم وتمرير الموازنة وصلت الى طريق مسدود كونها معقدة والجميع متزمت بموقفه “.

وتابع ان ” مخرجا قانونيا سيتم اضافته في المواد الخاصة بإقليم كردستان مثل اضافة يحق لمجلس النواب اجراء التعديل او الحكومة على المادتين 10 و 11 من فقرات الموازنة التي تشمل كردستان