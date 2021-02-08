النائب باسم خشان : لايوجد اي تعديل للدستور والموضوع طرح سابقا لاسكات الشارع

بين النائب المستقل باسم خشان، ان الدستور لن يعدل وطرح موضوع التعديل من اجل اسكات الشارع، لافتا الى ان لجنة التعديلات كان يفترض ان تقدم مقترحاتها بعد 4 اشهر من تشكيلها.

وقال خشان في تصريح صحفي ان “التعديلات الدستورية غير موجودة على ارض الواقع، حيث ان عدم الحديث من قبل البرلمان حول هذا الامر هو بسبب عدم وجود اي تعديلات”.

واضاف ان “تعديل الدستور ماهي الا احاديث ليس لها اي قيمة، اذ كان يفترض ان تقدم اللجنة المشكلة لهذا الغرض مقترحاتها بعد 4 اشهر من تشكيلها، في حين مضى عام كامل ولم يجر اي تعديل او مقترح بشأن تعديل الدستور”.

وبين ان “المضي بموضوع تعديل الدستور ماهو الا محاولة لاسكات الشارع، حيث ان التعديل المنشود ليس بالامر السهل وانها مسألة معقدة جدا تتطلب تصويت ثلثي البرلمان ومن ثم استفتاء الشعب فضلا عن طريقة التصويت على المواد الواردة فيه مثل المادة 126 وكذلك 140”