النائب فالح الخزعلي: الكاظمي سبب الخراب الاقتصادي والسياسي والأمني في البلاد

هاجم نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي، الاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، معتبرا إياه سبب الخراب الاقتصادي والسياسي والأمني في البلاد
وقال الخزعلي في تصريح صحفي إن “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا تمتلك رؤية واضحة للنهوض بواقع البلد المرير”.
وأضاف أن “ العراق يعاني سياسيا واقتصاديا وأمنيا وخدميا منذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة نتيجة للقرارات المتخبطة تجاه المواطن”.
وأشار إلى أن “حكومة الكاظمي فشلت فشلا ذريعا في رسم سياسة واضحة يمكن من خلالها انتشال الواقع المرير”، لافتا إلى أنه “منذ تولي الكاظمي رئاسة الحكومة زادت معاناة الشعب العراقي اقتصاديا”.
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