الاستخبارات تعتقل شخصاً يدير مواقع إلكترونية لداعش الارهابي في كركوك

اعلنت الاستخبارات العسكرية اليوم الاثنين القاء القبض على ارهابي يدير مواقع الكترونية لداعش الارهابي على منصات التواصل الاجتماعي.

بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية، ذكر انه "بعملية دقيقة ومتابعة مستمرة تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ من القاء القبض على أحد الارهابيين في منطقة الزاب بمحافظة كركوك".

وبين ان "الارهابي هو احد الذين كانوا يقيمون في تركيا ويدير مواقع وهمية لداعش الارهابي على التواصل الاجتماعي هناك كما يقوم بتسهيل سكن الدواعش في تركيا".

ولفت البيان الى ان "الارهابي يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".