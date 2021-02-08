التربية تُصدر آلية امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي الحالي

وجهت وزارة التربية، المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالالتزام بالتعليمات الخاصة بامتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للعام الدراسي 2020 – 2021.

وقالت الوزارة في بيان ان "الامتحانات الشفوية والتحريرية تجري داخل المدرسة حضورياً ضمن المدة المحددة ، وتكون درجة امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول كما معمول به سابقاً، على ان يؤدي تلاميذ الصفوف الأربعة الأولى امتحانات نصف السنة شفوياً عدا دروس اللغات والرياضيات للصف الرابع الابتدائي تكون شفوية وتحريرية ، بالإضافة الى ان درس الرياضة والفنية يدخل ضمن الجدول الأمتحاني".

وتابع البيان "يعتمد الامتحان النظري والعملي لدرس الحاسوب كما معمول به سابقاً ، اما في حال عدم وجود امتحان (عملي) يُعتمد (النظري) فقط (50% ×2) ، اما بالنسبة لطلبة الانتساب فأنهم يؤدون الامتحانات المشمولة بالشفوي (الامتحانات الشفوية + التحريري) من (50% ×2) ، اما المواد غير المشمولة بالشفوي يكون امتحانهم من (50% ×2)".

وفي السياق ذاته اشارت المديرية العامة للتقويم والامتحانات، الى ان "درجة القرار لطلبة الكورسات تكون كما معمول به سابقاً (10) درجات قرار لكل كورس ،

مضيفةً ان إجراء الامتحانات لمرحلة واحدة أو أكثر تُقدره إدارة المدرسة أذ (يعتبر الصف وحدة لا تتجزأ في الامتحانات التحريرية ولا يجوز وضع درس لكل شعبة من الصف) ،

وفيما يخص الطلبة الذين انتظموا بالدوام ولم يمتحنوا (امتحانات شهرية) يؤدون امتحانات نهاية الكورس الأول من (50% ×2) ، مع التأكيد على ضرورة أتباع الإجراءات الوقائية والسلامة للتلاميذ والطلبة".