احباط محاولة تسلل لـ”داعش” الارهابي جنوبي الفلوجة

أفاد مصدر أمني في محافظة الانبار ، الاحد، باحباط تسلل لتنظيم “ داعش” الاجرامي جنوبي قضاء الفلوجة بواسطة كمين أمني ناجح.

وقال المصدر ، إن “قوة امنية من الجيش والامن الوطني نصبت كمينا لمجموعة من الدواعش كانت تروم دخول منطقة الهريمات القريبة قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة ، لغرض الحصول على معونات غذائية وحال اقتراب المجموعة الارهابية اندلعت اشتباكات بين الطرفين استخدمت فيها الاسلحة الخفيفة دون وقوع اي اصابات بين الطرفين “.

واضاف المصدر، ان “القوات الامنية اغلقت مكان الحادث وشرعت بحملة امنية استباقية بحثا عن افراد المجموعة الارهابية الذين لاذوا بالفرار الى المناطق الصحراوية مستغلين سوء الاحوال الجوية”، مبينا ان “القوات الامنية عززت من تواجدها في منطقة الحادث للحيلولة دون وقوع اي خرق امني “.

يشار الى ان قضاء عامرية الصمود جنوبي مدينة الفلوجة يتمتع بوضع امني مستقر ولم تشهد مناطقه اي خرق امني بفضل الانتشار الكثيف للقوات الامنية .