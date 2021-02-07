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القضاء يدخل على خط الموازنة ويطالب بنسخة منها لأغراض مكافحة الفساد


وجه رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان، الاحد، باررسال صورة من الموازنة العامة والمبالغ المخصصة لكل محافظة مع تفاصيل المشاريع المخصصة لها اموال المحافظة لمتابعة أوجه صرف المبالغ المخصصة لكل محافظة وتحريك الدعاوى الجزائية بشكل عاجل إزاء كل مخالفة للقانون.

وذكر بيان للقضاء  أن “رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان التقى، اليوم، المدعين العامين في جميع المناطق الاستئنافية لكافة المحافظات بحضور السادة كل من رئيس الادعاء العام سالم محمد نوري البدراني ورئيس الاشراف القضائي جاسم محمد عبود”.

وأضاف البيان، أن “المجتمعين ناقشوا ضرورة قيام السادة اعضاء الادعاء العام بدور اكبر في مجال مكافحة الفساد الاداري، لذا وجه رئيس المجلس بمخاطبة وزارتي المالية والتخطيط لارسال صورة من الموازنة العامة والمبالغ المخصصة لكل محافظة مع تفاصيل المشاريع المخصصة لها اموال المحافظة ليتسنى لاعضاء الادعاء العام وبالتعاون مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية تشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وأوجه صرف المبالغ المخصصة لكل محافظة وتحريك الدعاوى الجزائية بشكل عاجل إزاء كل مخالفة للقانون”.

ووجه رئيس المجلس بـ”تفعيل عمل اللجان المشتركة بين الادعاء العام وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية التي سبق وان تم تكليفها بإكمال اعمال مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والمؤسسات غير مرتبطة بوزارة والتحقيق في جميع المخالفات القانونية”.

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