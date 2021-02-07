بعضها تعود لعناصر داعش الارهابي .. الكشف عن 2500 معاملة تقاعد مزورة في الانبار

كشف مصدر في مديرية تقاعد الانبار، الاحد، عن وجود 2500 معاملة تقاعدية مزورة بعضها تعود لاسر داعشية في المحافظة.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن “اللجان المختصة في هيئة التقاعد الوطنية واثناء عمليات التدقيق في معاملات المتقدمين على الاحالة الى التقاعد كشفت 2500 معاملة مزورة يعود البعض منها لاسر عناصر داعش الارهابي “.

وأضاف، أن “بعض الأسماء المضبوطة أدعت انها متضررة جراء العمليات الارهابية وقامت بتزوير المستمسكات الرسمية”،

مبينا ان “اللجنة حجبت الاسماء كافة ومنعت ترويج معاملاتهم واوعزت الى الجهات المعنية بوجوب عدم ترويج اي معاملة للمطلوبين للقضاء مهما كانت الأسباب”.

يشار الى ان دائرة تقاعد الانبار ضبطت قبل فترة قصيرة 6 هويات مزورة لمواطنين من محافظة صلاح الدين كانوا يرمون اصدار بطاقة الماستر كارد