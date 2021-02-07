البرلمان يوجه كتابا للكاظمي بشأن الاتفاقية الصينية

أعلنت لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب، الاحد، عن توجيه كتاب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للاطلاع على تفاصيل العمل بالاتفاقية الصينية الخاصة بإقامة مشاريع ستراتيجية في العراق.

وقال رئيس اللجنة، وليد السهلاني في حوار إن “الاتفاقية التي ابرمتها بغداد مع بكين جيدة جدا اذا ماطبق بروتوكولها على ارض الواقع”، معربا عن أمله ان “تخرج من اتفاقها الشكلي الذي هو عبارة عن حبر على ورق الى اطارها الواقعي”.

وأوضح السهلاني انه “لا يوجد لغاية الان شيء ملموس على ارض الواقع، وليس هناك اي مشروع يمكن ان يطبق او ينجز او يعرض خلال المرحلة القريبة المقبلة والحديث يجري فقط حول بروتوكول، مشدداً على ضرورة أن ترى الاتفاقية النور بعد ان مضى على ابرامها وقت طويل”.

وكشف عن أن لجنته “ستوجه كتابا رسميا الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للاطلاع على تفاصيل الاتفاقية بصفتها تتعلق بموضوع الخدمات والبنى التحتية”.

وتساءل السهلاني، “هل هناك مبالغ موجودة الان في البنوك لادخال الاتفاقية حيز التنفيذ، وهل هناك شركات قدمت من قبل الصين الى العراق لاقامة مشاريع ستراتيجية، ولماذا لم تتفاعل الحكومة الاتحادية مع تنفيذ المشاريع التي وعدت بها على ارض الواقع”.