الاتحاد الكردستاني يرفض إشراف الأمم المتحدة الكامل على الانتخابات

أبدى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني جمال شكور، الأحد، رفضه الاشراف الكامل من قبل الأمم المتحدة على الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال شكور في تصريح صحفي، إن “الإشراف الكامل على الانتخابات يتعارض مع سيادة البلد الذي يمتلك حكومة ومؤسسات رقابية وقضاء ومفوضية ومنظمات مجتمع مدني”.

وأضاف أنه “يمكن تكثيف عمليات المراقبة وزيادة عدد الموظفين، فهذا ممكن لكن الإشراف الكلي غير منطقي وغير عملي أيضا، والأهم وجودة إرادة حقيقية لدى الحكومة والجهات المختصة بإقامة انتخابات نزيهة”.

وشدد شكور على ضرورة “تكثيف عمل الموظفين الأجانب الذين يودون مراقبة الانتخابات في المناطق المتنازع عليها والمناطق التي كان فيها لغط خلال الانتخابات الماضية”.