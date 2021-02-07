المالية النيابية: فرض التحديث البايومتري سيقضي على الموظفين الفضائيين ويوفر 20 ترليون

اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاحد، بفرض اجراء في الموازنة يلزم الحكومة بتنفيذه وسيوفر 20 ترليون دينار من الموظفين الفضائيين ومزدوجي الراتب.

وقال مقرر اللجنة المالية احمد الصفار في حديث صحفي ان “اللجنة المالية ثبتت فقرة تفعيل التحديث البايومتري في الموازنة الخاصة بعام 2021”.

واضاف ان “التحديث سيقض على الموظفين الفضائيين ومزدوجي الراتب في دوائر الدولة”، لافتا الى ان “الامر سيوفر ما لايقل عن 20 ترليون دينار مع بعض الامور التي تم ايقافها”.

واوضح ان “من بين الامور الاخرى ايقاف النثريات الخاصة بالوزارات والتي كانت باب للفساد”.