القبض على 6 متهمين بـ"الارهاب" في البصرة

اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 6 متهمين وفق المادة 4 إرهاب في محافظة البصرة.

القيادة قالت في بيان ان "مفارزها في الفوج الرابع التابع إلى اللواء الاول تمكنت من إلقاء القبض على 6 متهمين وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في منطقة ابي صخير بمحافظة البصرة".

وأشارت القيادة إلى "قيامها بإحالة المتهمين الملقى القبض عليهم إلى الجهات المعنية لغرض اكمال الإجراءات القانونية بحقهم".