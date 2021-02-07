برلماني كردي:عناصر حمايات الأحزاب الكردية يستخدمون أسلحتهم لتهديد الناس

اعتبر عضو برلمان إقليم كردستان عن حراك الجيل الجديد سيروان بابان، الاحد، أن القوات الأمنية في الإقليم لا تستطيع مواجهة السلاح المنفلت وكذلك سلاح حمايات الأحزاب الكردية، داعيا الى حملة لمواجهته.

وقال بابان في حديث صحفي إن “جميع حمايات الأحزاب والقيادات مرخصين بحمل السلاح، وهؤلاء يحملون سلاحهم الشخصي ويستعملونه في المشاكل الشخصية”، مضيفا “خلال الفترة الماضية حدثت فوضى كبيرة نتيجة ذلك، دون وجود موقف رادع من قبل الأجهزة الأمنية”.

وأضاف، أن “السلاح المنفلت بات يستخدم في القضايا والنزاعات الشخصية، وخاصة في دهوك وأربيل، وكل قيادي في الحزبين لديه فوج كامل من الحمايات يستخدمون أسلحتهم في صالات القمار والنوادي الليلية وتهديد الأشخاص وتقوية نفوذهم، وهذا سيؤدي إلى الفوضى الأمنية، لذلك يجب التقليل من إعطاء رخصة حمل السلاح في الإقليم والقيام بحملة أمنية لتنفيذ ذلك”.

وقبل يومين حدثت مشاجرة تطورت ليتم استخدام الأسلحة الخفيفة، وذلك بعد حصول مشادات بين نجل القيادي في الاتحاد الوطني قادر عزيز، ولواء حماية السليمانية.