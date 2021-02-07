الأخبار

مختص بالشان الاقتصادي : وزارة المالية نجحت بزيادة نسبة الفقر في العراق


وصف المختص في الشأن الاقتصادي محمد عطية ، الاحد، السياسة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة في ورقتها الإصلاحية وفي مشروع الموازنة المالية ب”المتخبطة ولا تمتلك أي خارطة طريق للإصلاح”.

وقال الساعدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “مشروع الحكومة في تعظيم إيرادات الدولة لم يغادر الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي”،

مبينا، ان “وزارة المالية اتخذت خطط ناجحة في زيادة نسبة الفقر وسد العجز المالي عبر إجراءات رفع سعر الدولار”.

وأضاف، ان” هذا الاجراء أدى فعليا الى خسارة المواطنين بنحو خمسة وعشرين بالمئة من دخلهم الشهري”، منوها، الى ان” بقية إيرادات الدولة غير مرصودة وغير مخمنة لإدخالها في الموازنة ضمن برامج مالية”.

واستبعد عطية، تحرك الحكومة باتجاه أي خطوة اقتصادية فاعلة تهدف الى تنشيط القطاع الخاص وتقنين الانفاق ومكافحة الفساد وضبط الجمارك والضرائب”.

وأشار الى ان” خطط الحكومة ستبقى حبيسة صندوق التفكير والاعتماد على ارتفاع سعر النفط عالميا لتوزيعه على الرواتب وعلى النثريات والمخصصات”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحذير من زيادة وتيرة تفشي وباء كورونا في السعودية
بعد كانوا من اشد المعارضين لها نائب عن سائرون : يجب الاستجابة لمطالب البرلمان بتفعيل الاتفاقية الصينية
البرلمان يوجه كتابا للكاظمي بشأن الاتفاقية الصينية
الاتحاد الكردستاني يرفض إشراف الأمم المتحدة الكامل على الانتخابات
الصحة تسجل 1134 اصابة جديدة بكورونا
المالية النيابية: فرض التحديث البايومتري سيقضي على الموظفين الفضائيين ويوفر 20 ترليون
رئيس السلطة القضائية في ايران يزور العراق غداً
القبض على 6 متهمين بـ"الارهاب" في البصرة
برلماني كردي:عناصر حمايات الأحزاب الكردية يستخدمون أسلحتهم لتهديد الناس
مختص بالشان الاقتصادي : وزارة المالية نجحت بزيادة نسبة الفقر في العراق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك