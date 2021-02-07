كربلاء تقرر غلق قاعات المناسبات والمتنزهات والملاعب الرياضية لاسبوعين

أعلنت محافظة كربلاء المقدسة، الاحد، اتخاذ جملة من القرارات بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الاصابات بفيروس كورونا منها غلق المتنزهات والملاعب لمدة أسبوعين.

وذكرت المحافظة، في بيان إن “محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي عقد اجتماعا هاما لخلية الازمة الخاصة بفايروس كورونا بحضور النائب الاول للمحافظ وقائد عمليات كربلاء المقدسة وقائد شرطة كربلاء ومدير عام صحة كربلاء ومدير عام التربية ومدراء الاجهزة الامنية في المحافظة والحشد الشعبي”.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها :”التزام المدارس والجامعات الحكومية والاهلية بالدوام ليوم واحد في الاسبوع مع الالتزام بالاجراءات الوقائية غلق الجوامع والحسينيات وقاعات المناسبات والمتنزهات والملاعب الرياضية لاسبوعين ومن لم يلتزم ستكون هنالك غرامات مالية من قبل جهات مختصة “.

وأكد الاجتماع على “الموظفين والمراجعين في الالتزام بالاجراءات الوقائية مع مراعاة التباعد الاجتماعي والزام المطاعم والمولات بتقليص الاستيعاب وعدد الطاولات لنسبة ٥٠% مع مراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام الوقائي وستكون هنالك غرامات وغلق على من يخالف الشروط الوقائية وتشكيل لجنة خاصة في كل دائرة لأجل متابعة ومراقبة تطبيق شروط وتوصيات خلية الأزمة “.

وتقرر كذلك “فحص جميع الوافدين لكربلاء المقدسة في السيطرات الخارجية حيث ستكون هنالك مفارز خاصة من قبل الصحة والجهات الامنية لتطبيق هذا القرار مع توفير اكثر من خمسة اجهزة لفحص الوافدين لكل سيطرة و تشكيل مفارز جوالة من قبل الرقابة الصحية والجريمة المنظمة والشرطة المجتمعية لتطبيق هذا القرار والزام جميع سائقي المركبات الخاصة والاجرة بضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وستكون هنالك غرامات على من لا يلتزم من قبل المرور”.