قبيلة السواعد تصدر بياناً بشأن مدير التقاعد السابق الذي تم تعذيبه واخذ اعترافاته بالاكراه

اصدرت قبيلة "السواعد"، السبت، بياناً بشأن مدير التقاعد السابق احمد عبد الجليل الساعدي، مطالبة باعادة النظر في اجراءات التحقيق والمحاكمة. متهمة رئيس اللجنة التحقيقية احمد طه ابو رغيف بانتزاع الاعترافات بالاكراه والتعذيب الشديد

كما طالبت القبيلة في البيان ، رئيس الجمهورية بتطبيق المواد (37، 19، 15) من الدستور وبما يضمن عدم هدر كرامة الانسان العراقي واحترام حقوقه الاساسية. ودعت الى عرض الساعدي على لجنة طبية جديدة وبصورة عاجلة لكون اثار التعذيب لازالت قائمة

واعتقلت قوة امنية، في ايلول 2020، مسؤولين عراقيين عدة، بينهم مدير هيئة التقاعد العام السابق، أحمد عبد الجليل الساعدي، ضمن عمليات لجنة التحقيق بملفات الفساد التي شكّلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.