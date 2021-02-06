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اعتقال عصابة "خطيرة" متهمة بالقتل والخطف والابتزاز في ميسان


اعتقلت قوة من شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، عصابة "خطيرة" متهمة بعمليات القتل والخطف والابتزاز.

وقالت شرطة ميسان في بيان لها، إن "قائد شرطة محافظة ميسان والمنشآت العميد عبد الخضر جاسم الساعدي وجه قوة من مفارز شرطة مكافحة إجرام ميسان بعد ورود معلومات دقيقة عن تواجد عصابة خطيرة تُستأجر بعمليات القتل والخطف والابتزاز في إحدى مناطق المحافظة حيث تم نصب كمين نوعي ومحكم وإلقاء القبض عليهم بعدما كانوا يرومون لتنفيذ جريمة أُخرى".

واضاف البيان أنه "بعد التحقيق إعترفوا بإرتكابهم لعدة جرائم قتل وقيامهم بالعديد من عمليات الخطف والإبتزاز المأجور".

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