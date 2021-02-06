محلل سياسي : : الكاظمي يسعى الى ارضاء الكرد ومدير مكتبه شريك بذلك

اعتبر المحلل السياسي، عباس العرداوي ان المماطلة والتسويف باعلان الاتفاق بين بغداد وكردستان امر مدروس من قبل الكاظمي.

وقال العرداوي في تصريح صحفي ان “مدير مكتب الكاظمي كردي وله دور في دفع مجريات الحوار بين بغداد وكردستان نحو المماطلة”، مبينا، ان “الكاظمي يرى بذلك امر جيد من خلال كسب ود الكرد وكذلك كسب الوقت من اجل تحقيق بعض المغانم التي يريدها”.

واضاف، ان “الكاظمي يسعى بهذه الاجراءات الى انعاش وزيادة حصة كردستان في موازنة 2021 من خلال الاستثمارات الممنوحة للاقليم”.

واشار الى ان” اعلان النتائج مبكرا وبسرعة تجنب البلاد الكثير من المنعطفات غير المرغوب فيها ولا تخدم مصلحة الكاظمي الذي يطمح الى دعم كردي خلال المرحلة المقبلة”