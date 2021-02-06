القبض على 44 متهما بقضايا جنائية متفرقة في ميسان

اعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم السبت، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا جنائية متفرقة في المحافظة.

المديرية قالت في بيان، ان "مفارز مراكز شرطة حطين في محافظ ميسان القت القبض على (44) متهما خلال الممارسات والفعاليات الأمنية التي نفذتها الأسبوع الماضي وتنوعت أحكام المتهمين بين القتل العمد والتهديد والإيذاء والاحتيال".

واضاف البيان، انه "تم القاء القبض ايضا على عدد من المتورطين بمشاجرات عشائرية مع ضبط الأسلحة المستخدمة في النزاع".