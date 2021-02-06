القبض على اثنين من الارهابيين الذين نفذوا هجوم ’’نفط خانة’’ قبل أيام في ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم السبت (06 شباط 2021)، بإلقاء القوات الأمنية القبض على ارهابيين بتنظيم داعش ساهما بالهجوم على الحشد الشعبي وأسفر عن استشهاد خمسة من عناصره في نفط خانه.

وقال المصدر إن "عملية ثأر الشهداء بإشراف وكيل وزارة الداخلية للاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبقيادة مدير استخبارات ديالى، العميد علي السوداني، أسفرت عن إلقاء القبض على اثنين من عناصر عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف، أن "الإرهابيين كان لهما دور في الهجوم بمنطقة نفط خانه في قضاء خانقين، وراح ضحيته 5 شهداء من أبطال الحشد، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدا لمحاكمتهم".