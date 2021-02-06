قائد طيران الجيش العراقي يصدر بيانا بشأن محاولة اغتياله ويقدم اعتذاراً لجيرانه والقوات الامنية للقلق الذي سببه

قدم قائد طيران الجيش العراقي الفريق الطيار الركن سمير زكي حسين المالكي، اليوم السبت، اعتذاره الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والوزراء والقادة الامنيين وجاره اثر محاولة استهداف منزله بعبوة ناسفة في بغداد الخميس الماضي.

وقال المالكي في بيان "باسمي انا الفريق الطيار الركن سمير زكي حسين المالكي وباسم عائلتي اقدم اعتذاري واسفي الى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس اركان الجيش وكافة القطعات والدوائر والموؤسسات الامنية والمقاتلة بكافة مستوياتها الحكومية و جيراننا في منطقة المنصور المحلة ٦١٥ في بغداد".

وعزا المالكي اعتذاره الى أنه "تسبب بالقلق واشغالهم بامور من المفروض لن تحدث"، مشيرا الى أنه "لم يتخذ اي اجراءات امنية لداره وعائلته، ولم يضع كرفانا ولا حرسا ولا سائقا ولا عارضة احتراماً لجيراننا الاعزاء. ومنعاً للازعاج".

وتابع: "لن تثنينا هذه الافعال الجبانة عن حب العراق ومواصلة القتال ومحاربة الفساد".

وافاد مصدر امني، يوم امس، باحباط محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقي سمير المالكي في بغداد.

وقال المصدر إن "الجهد الهندسي تمكن من تفكيك عبوة ناسفة موضوعة امام منزل سمير المالكي قائد طيران الجيش العراقي في حي العربي ضمن منطقة المنصور في بغداد، دون اصابات تذكر".