الإعلام الرقمي يعلّق على "الهاشتاكات الاستفزازية"... تحرّض على الفتنة

دعا مركزالاعلام الرقمي DMC ، إلى الابتعاد عن الترويج أو المشاركة في "الهاشتاكات الاستفزازية" التي تظهر أحيانا في ترند العراق.

وقال المركز في بيان ، أن "هذه الهاشتاكات اصبحت تثير الانقسامات الاثنية وتحرض على الفتنة بين المكونات المختلفة في المجتمع، فضلا عن تعميق الاستقطابات بين التيارات السياسية المختلفة".

وأشار المركز إلى "رصد العديد من الهاشتاكات التي تتصدر احيانا ترند العراق والتي تطلقها جماعات ذات توجهات واجندات معينة من اجل اثارة النعرات الطائفية وزيادة حدة التجاذبات بين الفرقاء وعلى نحو مكشوف".

وأوضح، أن "شركة تويتر قد اضافت في الاشهر الاخيرة ميزة جديدة تتعلق بالتبليغ عن الهاشتاكات المسيئة، وهي أن هذا الهاشتاك ضار او مزعج او ان المستخدم غير مهتم به".

ونصح فريق المركز "مستخدمي تويتر بضرورة الابلاغ عن الهاشتكات التي تستهدف النسيج الاجتماعي بصورة او اخرى، من اجل قيام تويتر بازالتها وتنظيف المنصة من امثال هذه الادوات التي تُذكي روح التطرف وتزيد من حدة الخلافات بين ابناء الشعب العراقي".