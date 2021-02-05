الخارجية النيابية تستغرب من عدم وجود موقف صريح للعراق ازاء التدخلات الاميركية

استغربت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، من عدم وجود موقف صريح وواضح للحكومة ازاء التدخلات الاميركية بالشأن العراقي خاصة مايتعلق بملف فرض العقوبات على بعض الشخصيات العراقية.

وقال عضو اللجنة مختار محمود ، ان “الحكومة لم تخرج بموقف واضح وصريح ازاء التدخلات الاميركية بالشأن الداخلي العراقي”.

واضاف ان “عدم الرد على التدخلات الاميركية سيزيد من محاولات واشنطن لفرض العقوبات بحق الشخصيات والرموز الوطنية، اذ يتوجب توحيد الجهود بين السلطات للرد على اي تدخل خارجي”.

وكان النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي قد حذر من محاولة الجانب الاميركي للدخول في البنية العسكرية العراقية والسيطرة عليها من خلال الاشتراك في القرار الامني.