النائب عن الفتح محمد البلداوي يحذر من عدم تنفيذ احكام الاعدام

حذر النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي من عدم تنفيذ احكام الاعدام الصادرة على الارهابيين، لافتا الى ان استمرار بقائهم في السجون يشكل خطرا على العراق وشعبه.

وقال البلداوي في حديث صحفي ان “الكثير من التواقيع تم جمعها داخل البرلمان لحث رئيس الجمهورية على المصادقة لتنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحق الارهابيين”.

واضاف ان “الارهابيين لن يتوبوا او يتركوا فكرهم وبالتالي لاجدوى من ابقائهم في السجون من دون تنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحقهم”.

وبين ان “ابقاء الارهابيين في السجون يمثل خطرا على المجتمع، وقد يتم اخراجهم بضغوط سياسية او مبالغ تدفعها بعض الجهات من اجل تحريرهم، وبالتالي لايوجد مبرر لرئيس الجمهورية يمنعه من المصادقة على احكام الاعدام”.