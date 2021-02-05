تعرف على حالة الطقس في العراق خلال الأيام المقبلة

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توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، هطول أمطار في البلاد اليوم الجمعة وتستمر الى غد السبت.

وذكر بيان للهيأة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "طقس اليوم الجمعة سيكون في المنطقة الوسطى غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وخاصة على اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، وفي المنطقة الشمالية غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وخاصة على اقسامها الشرقية وفرصة لتساقط الثلوج على المناطق الجبلية، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، وفي المنطقة الجنوبية غائما مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة في اماكن متفرقة منها تكون رعدية احيانا، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً".

وأضاف البيان، ان "طقس يوم غد السبت سيكون في المنطقة الوسطى غائما مصحوبا بتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة وخاصة على اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلا، وفي المنطقة الشمالية غائما مصحوبا بتساقط امطار خفيفة متفرقة وخاصة على اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً، وفي المنطقة الجنوبية غائما مصحوبا بتساقط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا وخاصة على اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض عدة درجات".

وبحسب البيان، فان "طقس الأحد المقبل سيكون في المنطقة الوسطى، صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئيا الى غائم مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في أماكن متفرقة منها، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابع ان "طقس الأثنين المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحوا مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا وفي المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا".

ولفت البيان الى ان "طقس الثلاثاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، وفي المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً، وفي المنطقة الجنوبية، غائم جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

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