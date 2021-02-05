الحشد الشعبي: المطيبيجة لاتزال مصدر تهديد امني مباشر لثلاث محافظات

اكد الحشد الشعبي، الجمعة، بان المطيبيجة لاتزال مصدر تهديد امني لثلاث محافظات في ان واحد.

وقال الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث صحفي،ان” المطيبيجة ضمن حدود صلاح الدين والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي القريب من ديالى وكركوك في ان واحد وتمتد من خلال الترابط الجغرافي بمناطق معقدة جدا تسهل حركة خلايا داعش الارهابية لاتزال مصدر امني مباشر لمحافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين في ان واحد”.

واضاف الحسيني،ان” المطيبيجة تحتاج عملية عسكرية واسعة مع مسك الارض من قبل القوات الامنية في صلاح الدين لمنع داعش من استغلالها كملاذ لخلايا الاجرامية مؤكدا بان مسك المطيبيجة تعني نهاية خطر وصفحة سوداء في هذه المنطقة التي تضررت بسبها الكثير من القرى والمناطق المحررة خاصة في ديالى”.

واشار الحسيني الى ان” الحشد الشعبي بالتنسيق مع بقية القوات الامنية اتم مهمة مسك حدود ديالى مع صلاح الدين بطول 40كم ومنع اي تسلل يحدث لداعش الارهابي في الاشهر الماضية مؤكدا بان انتشار الحشد اسهم في حماية اكثر من 30 قرية محررة”.

وتتميز المطيبيجة بتضاريس معقدة وهي مترامية جدا وتقع قريبة من ديالى وكركوك وتعد من اهم معاقل داعش بالوقت الراهن”