افتتاح أكبر توسعة وتطوير لمقام الامام المهدي في كربلاء المقدسة

افتتحت العتبةُ العبّاسية المقدّسة، مشروعَ توسعة مقامِ الإمام المهديّ(عجّل اللهُ فرجه الشريف)، وذلك تيمّناً وتزامناً مع الذكرى العطرة لولادة سيّدة النساء فاطمة الزهراء(عليها السلام) بحضور ممثل المرجع السيستاني السيد أحمد الصافي.

وذكر موقع العتبة الرسمي في بيان: "تُعدّ هذه أوّل توسعةٍ يشهدُها منذ بنائه قبل نحو ثلاثة قرون، بلمساتٍ جمعتْ بين العراقة والأصالة، وبما يتناغم مع ما هو موجودٌ في العتبة العبّاسية المقدّسة، ويتلاءم مع قدسيّة هذا المقام وما يشكّله من أثرٍ روحيّ لدى الزائرين القاصدين زيارته".

رئيسُ قسم المشاريع الهندسيّة في العتبة العبّاسية المقدّسة المهندس ضياء مجيد الصائغ، تحدّث عن هذا المشروع قائلاً: إنّ "المشروع قد نفّذته شركةُ أرض القدس وفقاً لما حُدّد له زمنيّاً وضمن المواصفات الفنّية والتصميميّة المعدّة له، ولكون أنّ موقع المقام لا يُمكن إجراء توسعةٍ خاصّة به من جهاته الثلاث تمّ إجراءُ التوسعة من جهة نهر الحسينيّة، وهي الجهة الغربيّة له وتكون بمحاذاته، وذلك باستخدام ركائز كونكريتيّة توضع عليها مجسّرات شُيّدت عليها هذه القاعات، من دون حدوث قَطْعٍ أو انسداد أو تغيير لمجرى النهر، وبمساحةٍ تُقدّر بـ(1200) مترٍ مربّع وتتّصل بالمقام عبر منافذ وأبواب خاصّة، وشملت: