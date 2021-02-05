الأخبار

الصحة ممتعضة من تجاهل الإجراءات الوقائية وتحذر من "فقدان السيطرة على كورونا"


أبدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الجمعة، امتعاضها من عدام التزام المواطنيين بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، فيما حذرت من فقدان السيطرة على الوباء

وقالت الوزارة في بيان  إن "سبب ارتفاع الإصابات يعود إلى الاستهانة بالتعليمات والاجراءات الصحية الوقائية من قبل اغلبية المواطنين وتعمدهم بعدم ارتداء الكمامة وعودة الحياة الى طبيعتها بكل مرافق الحياة لاسيما اقامة مجالس العزاء والنشاطات الدينية والافراح والتجمعات الانتخابية والمؤتمرات وعدم التزام مؤسسات الدولة بالاجراءات الوقائية داخل مؤسساتهم واستئناف العادات الاجتماعية من تبادل التحية بالمصافحة والمعانقة والتقبيل".

وأشار البيان إلى أنه "من الاسباب الكارثية لضعف الالتزام واتباع الاجراءات الوقائية هو وجود جهات تشكك بشكل علني بوجود الفايروس اصلا، بدون محاسبة الجهات القانونية، او اعتقاد البعض أن الفايروس قد ضعف وانحسر نتيجة تناقص الاصابات في الاسابيع الماضية، والقسم الاخر الذي يروج لفكرة الوصول الى المناعة الجماعية ولا يوجد خطر علينا حاليا".

وفي الوقت الذيث أكدت فيه الوزارة جاهزيتها في مجال الخدمات التشخيصية والعلاجية والتوعوية وترصين البنى التحتية، فأنها حذرت من ان بقاء الوضع العام من قلة الالتزام وضعف الاجراءات الوقائية سيؤدي الى فقدان السيطرة على الوباء وما ينتج عن ذلك من مشاكل لايحمد عقباها.

وجددت الصحة، دعوتها إلى "المواطنين والمؤسسات الحكومية والاهلية بكافة اشكالها الى تطبيق الاجراءات الوقائية والالتزام التام بارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتعقيم اليدين استجابة لنداء الوطن و روح المواطنة الصادقة"، لافتاً إلى أنها "ستعمل على تفعيل حزمة من الاجراءات الوقائية خلال الايام القادمة لكسر سلسلة انتقال العدوى وفي حال استمرار الاصابات بالارتفاع فسنضطر الى اتخاذ قرارات اكثر شدة وصرامة لمنع تفاقم الوضع الوبائي وحماية الموسسات الصحية من فقدان السيطرة على الوضع".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بسبب ديون مالية.. نزاع عشائري بالأسلحة الخفيفة جنوبي بغداد
تعرف على حالة الطقس في العراق خلال الأيام المقبلة
الحشد الشعبي: المطيبيجة لاتزال مصدر تهديد امني مباشر لثلاث محافظات
إخلاء 103 حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة في موانئ ام قصر
القبض على متهم بالاتجار بالبشر اثناء قيامه ببيع فتاتين في بغداد
افتتاح أكبر توسعة وتطوير لمقام الامام المهدي في كربلاء المقدسة
الصحة ممتعضة من تجاهل الإجراءات الوقائية وتحذر من "فقدان السيطرة على كورونا"
أول محافظة تعطل دوام مدارسها جراء الأمطار في العراق
إصابة شخص بنزاع عشائري شرقي بغداد
الاطاحة بستة إرهابيين خلال عملية اسخبارية في كركوك
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : ارجو من السيد عبد الأمير المياحي طلب عرض ابن مشتت إلى أخصائي امراض عقلية وكذلك نريد أن ...
الموضوع :
النائب عبد الامير المياحي : الكاظمي ضرب اهل الجنوب بكل الطرق ومنح حقوقهم لكردستان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله واله الاطهار المظلومين وبحقهم عليك ان تصلي على ...
الموضوع :
الفاتحة لأم البنين ..!
مواطن مقهور : احيي فيكم استخدام الاسم الثلاثي لمن اعتلى منصب رئيس الوزراء فهذا الاستخدام يتناسب قدره ويفي بالمصداقية ...
الموضوع :
مستشار رئيس الوزراء مشرق عباس يتستر على احد قياديي داعش ومن المشاركين في جريمة سبايكر ويمنع اعتقاله
شريف الشامي : الخزي وعار على ما تفعلون من موظف ارشيف الى رئيس وزراء في العراق اي امه انتم ، ...
الموضوع :
رغم انتقادها شعبيا.. صحيفة تابعة لال سعود تمتدح تغييرات الكاظمي الأمنية وتصفها بـالجريئة
مواطنة : احسنتم كثيرا ً لطرح موضوع مفصلي ومهم ، فوزارة التربية اسيرة ومنذ عقود لعقلية مشكوك في نيتها ...
الموضوع :
التعليم الزائف..!
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم بحق محمد واله الاطهار العن الظالمين ودك اوكار الظلم واعداء ال البيت الطيبين الطاهرين عليهم افضل ...
الموضوع :
رويترز: دوي انفجار في العاصمة السعودية الرياض والسبب غير واضح
زيد مغير : لو دققنا اسماء المجرمين المحكومين لوجدنا بأن لديهم إخوة وأبناء اعمام واقارب ضمن جلاوزة اتحاد القوى . ...
الموضوع :
النائب حامد الموسوي : تحفظ اتحاد القوى على دعوات اعدامات الارهابيين طعنة للقضاء
رياض التميمي : اتفق معك باننا امام غزو ثقافي كبير وخطير وهو ظاهر ولا يمكن أخفائه او انكاره وهو متوقع ...
الموضوع :
مقاومة الغزو الثقافي..مسؤولية من ؟!
زيد مغير : ملاحظات ١ موفق الربيعي أفرج عن ارهابيين سعوديين حينما كان مسؤول الأمن القومي وا يذلهم بطائرة C130 ...
الموضوع :
سجن الحوت نموذج يحمي الإرهاب..!
حيدر عنين عواد : السلام عليكم ارجو اجراء الكشف على صيانة الكهرباء و العداد الخاص بالميزانية في الدار المرقمة 3561/ 2وان ...
الموضوع :
مديرية توزيع كهرباء النجف الاشرف تباشر اعمال صيانة وتفتيش وتصليح
فيسبوك