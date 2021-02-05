الاطاحة بستة إرهابيين خلال عملية اسخبارية في كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على (٦) ارهابيين وضبط (٦)اوكار تابعة لداعش الارهابي في محافظة كركوك.

الوكالة قالت في بيان انه "من خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابية ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة ب‍مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من القاء القبض على ستة ارهابيين بمناطق مختلفة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة (٤/ارهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية وعملهم بما يسمى قاطع دجلة و نينوى وفرقة الفرقان تحت كنى واسماء مختلفة".

واضاف البيان انه "تم ضبط ايضا ستة اوكار تابعة لعصابات داعش في قضاء الحويجة وداقوق احتوت على عدد من العبوات الناسفة والاسلحة الخفيفة ومواد لوجستية (غذائية وطبية) وجهازي اتصال ودراجة نارية يستخدمها الارهابيين للتنقل، إذ تعتبر احد الاوكار المضبوطة كنقطة اتصال بين الارهابيين القادمين من جميع المحافظات الى محافظة كركوك".

وتابع انه "تم تدوين اقوال الارهابيين بالاعتراف ورفع المواد المتفجرة وردم الاوكار بدون حادث يذكر".