صحة كربلاء تؤكد جاهزيتها لاستقبال لقاح كورونا

اكدت دائرة صحة محافظة كربلاء المقدسة، اليوم الخميس، تجهيز ما يتعلق بها لاستقبال اللقاح المضاد الخاص بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الدائرة عدي السلامي في حديث صحفي، ان “جميع ما يتعلق بدائرة صحة كربلاء بخصوص لقاح كورونا تم تجهيزه، استعدادا لوصول اللقاح الى المحافظة”.

وأشار السلامي، الى ان “اللقاح بحاجة الى تجهيزات خاصة تقوم وزارة الصحة بتجهيزها حال وصوله واستلامه”،

مبينا ان الوزارة ستقوم بتجهيز دوائر الصحة بما يحتاجه اللقاح من برادات كونه يحتاج الى درجة حرارة 70 تحت الصفر.