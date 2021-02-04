الجبهة العربية: يجب ردع البيشمركة على تصرفها الأخير في كركوك

اعتبر القيادي في الجبهة العربية نصير العبيدي، الخميس، تقدم قوات البيشمركة نحو مناطق قريبة من قضاء الدبس تجاوزا خطيرا.

وقال العبيدي في حديث صحفي إن “البيشمركة استغلت الوضع الحالي وانشغال القوات الأمنية بالمعركة مع داعش، ويجب أن يكون الرد قويا وحازما من قبل الحكومة”.

وأضاف أن “القوى الكردية تستغل أي أزمة يمر بها العراق، لمحاولة بسط نفوذها وتوسيع انتشارها، على حساب القانون والدستور، ونحن بدورنا نعتبر أي سكوت على تصرفات البيشمركة، هي استهانة بدماء أهالي كركوك وتضحيباتهم، وبخطة فرض القانون، ومحاولة خطيرة لضرب السلم المجتمعي”.

وكانت قوات البيشمركة قد تقدمت وسيطرت على مجموعة من الآبار النفطية، ومنعت العاملين فيها من الدخول لتلك المواقع، قبل أن تنسحب وتتجه صوب قضاء مخمور