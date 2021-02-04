مؤسسة الشهداء تخاطب الخارجية لإلزام الدول المتورطة بدماء العراقيين دفع تعويضات

أعلنت مؤسسة الشهداء، الخميس، عن مخاطبة وزارة الخارجية من اجل الزام الدول المتورطة بدماء العراقيين دفع تعويضات، فيما أكدت انها تتحقق من عمليات التزوير بشمول قتلى داعش بالمستحقات.

وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد في حوار إنه “اكتشفنا 19 ألفا و700 معاملة مزورة وغير مكتملة تتعلق بمؤسسة الشهداء”، مؤكدا “وجود 600 حالة تزوير بملفات الشهداء اكتشفت في الديوانية”.

وأكد عويد، “ايقاف رواتب المعاملات المزورة في بغداد والانبار ونينوى وديالى والديوانية”، مشيرا إلى ان “مؤسسة الشهداء تتحقق من عمليات التزوير بشمول قتلى داعش الارهابي بالمستحقات”.

وأوضح، أن “هناك ضغوط سياسية تمارس على مؤسسة الشهداء وعمليات تشويه”، مؤكدا أنه “لن نسمح بمنح رواتب لمزورين وذوي قتلى الإرهابيين”.

وتابع عويد، أنه “خاطبنا وزارة الخارجية لإلزام الدول المتورطة بدماء العراقيين بدفع تعويضا”، مشيرا إلى انه “طالبنا بتشريع قانون يجرم الدول التي شارك رعاياها بعمليات إرهابية في العراق”.