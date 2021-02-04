النائب عن الفتح مهدي تقي يتهم كتلة سياسية بالضغط منع اعدام الارهابيين

اتهم النائب عن تحالف الفتح مهدي تقي ، الخميس كتلة سياسية تضغط باتجاه عدم تنفيذ مراسيم الاعدام بحق الإرهابيين، داعيا رئيس الجمهورية برهم صالح إلى احترام دماء الشهداء.

وقال تقي في تصريح صحفي إن “كتلة سياسية مشتركة في مجلس النواب والحكومة تعترض على تنفيذ أحكام الإعدام بحق الارهابيين القابعين فى السجون العراقية”، في اشارة منه الى تحالف القوى العراقية.

وأضاف أن “هناك الاف الأحكام مكتسبة الدرجة القطعية لا يمكن التشكيك بنزاهة القضاء”، مشيرا إلى أن “واجب رئيس الجمهورية المصادقة على تنفيذ احكام الاعدام احتراما كنه لدماء الشهداء وعدم الرضوخ لأي ضغوطات سياسية تحول دون تنفيذ احكام الإعدام”.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي حمل في وقت سابق، رئيس الجمهورية برهم صالح مسؤولية إنعاش الجماعات الارهابية بعدم المصادقة على أحكام الإعدام. ا