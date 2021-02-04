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الكشف عن تعاون اطراف حكومية مع مخابرات اجنبية لاستهداف الحشد الشعبي


كشف الخبير الأمني صباح العكيلي , الخميس , عن وجود تعاون مخابراتي اجنبي مع شخصيات حكومية متنفذة لاستهداف الحشد الشعبي , مشيرا الى ان هناك ادلة سابقة تم التستر عليها حكوميا ومنها اثبات الاتهام لقائد عمليات الانبار المدعو محمود الفلاحي بالتخابر مع الأميركان وتزويدهم بأماكن ومواقع قطعات الحشد الشعبي.

وقال العكيلي في تصريح صحفي, ان ” ماذهب اليه القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي في تغريدته بشان الكشف عن طرف حكومي متنفذ بإصدار أوامر لداعش بضرب مواقع الحشد الشعبي صحيحة ومبنية على معلومات مؤكدة”.

وأضاف ان ” اختراق المخابرات الدولية للأجهزة الحكومية ولبعض القيادات الأمنية موجودة مستغلة ضعف جهاز المخابرت العراقي , فضلا عن اختراقها وتجنيدها لقيادات من داخل العملية السياسية”.

وأشار العكيلي الى “وجود ادلة واقعية سابقة تم التستر عليها حكوميا ومنها اثبات الاتهام لمحمود الفلاحي بالتخابر مع الامريكان بتزويدهم بأماكن ومواقع قطعات الحشد الشعبي ناهيك عن الاتهامات التي قيد التحقيق بحادثة المطار” .

وكان القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي اتهم في تغريدة له طرف حكومي قام بالتعاون مع مخابرات دولية بإصدار أوامر لداعش الارهابي بشن هجمات تعرضية على قطات الحشد الشعبي .

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