النائب فالح الخزعلي : بقاء حكومة الكاظمي فترة أطول سيؤدي إلى المزيد من الفشل

اكد نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي، الخميس ، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أثبتت فشلها وعدم قدرتها على حماية إدارة الدولة العراقية.

وقال الخزعلي في تصريح صحفي، إن “بقاء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فترة أطول سيؤدي الى المزيد من الفشل في إدارة الدولة”.

وأضاف أن “هناك مؤاخذات كثيرة حول أداء الحكومة الحالية التي شابها الفساد والاخفاق والفشل”، مشيرا إلى أن “عدم جدية القوى باجراء أنتخابات مبكرة دليل على كذب القوى السياسية وتأييدهم للتمديد لحكومة الكاظمي”.