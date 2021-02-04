بيان من هيأة التقاعد بخصوص استقطاع رواتب فئة من المتقاعدين

اصدرت هيأة التقاعد الوطنية، اليوم الخميس، بياناً بخصوص الاستقطاعات التي طالت رواتب المتقاعدين.

واعلنت الهيأة، خلال البيان "عن صرف رواتب المتقاعدين العسكري والمدني لشهر شباط 2021 وعِبرَ منافد الدفع الألكتروني وبدون أي استقطاعات على الرواتب التقاعدية".

وأوضحت ان "ما يُشاع في مواقع التواصل الأجتماعي من تنفيذ أستقطاع على رواتب المتقاعدين غيـر صحيح قدر تعلق الأمر بهيأة التقاعد الوطنية ، وتَبينَ وجود أستقطاع لفئة معينة من المتقاعدين المستلفين لدى مصرف الرافدين الأدارة العامة سهواً (خطأ فني)".

واشارت الى، انه "سيتم استرداد المبالغ المستقطعة من قبل مصرف الـرافـدين خلال الأسبوع القادم وبدون مراجعة المتقاعد لذا اقتضى التنويه".